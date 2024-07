Transferts : L’OM a trouvé son «leader d’attaque» !

La rédaction

Après plusieurs semaines de négociations et de polémique, l'Olympique de Marseille a réussi à s'attacher les services de Mason Greenwood. L'ancien attaquant de Manchester United arrive au Vélodrome avec pour mission de remplacer Pierre-Emerick Aubameyang, parti en Arabie saoudite. Pour Mathieu Grégoire, journaliste pour L'Équipe, le joueur de 22 ans est parfaitement capable de devenir le guide de l’attaque phocéenne.

Malgré la controverse entourant Mason Greenwood, notamment les accusations de violences conjugales l'ayant visé en 2022, le joueur est aujourd’hui un membre de l’OM. Transféré pour 30M€, hors bonus, l’attaquant anglais est attendu avec impatience au Vélodrome. Le niveau de celui qui a passé la dernière saison en prêt à Getafe suscite beaucoup d'espoir au sein des supporters du club sudiste. Mathieu Grégoire, journaliste pour l'ÉQUIPE, a partagé son avis sur le joueur de 22 ans.

« Je pense que ça sera le leader d’attaque »

Invité de Foot Débat Marseille pour footclubdemarseille.fr, Mathieu Grégoire a affiché sa confiance en Mason Greenwood pour devenir le leader de l'attaque marseillaise : « Avec l’arrivée de Greenwood, je pense que ça sera le leader d’attaque. Quand on regarde les autres pistes offensives explorées comme Hwang, qui est bon mais qui est plus un joueur d’équipe, pas forcément un pur finisseur. Même s’il a surperformé en début de saison dernière, il reste intéressant pour l’organisation de l’équipe. Nkethia est dans le même registre en termes d’apport statistique. Ce n’est pas un joueur qui est dans les standards d’un avant-centre très prolifique, même si l’on verra, s’il vient, avec son temps de jeu. »

« Malgré son très jeune âge, il y en a peu qui ont son statut »

Mathieu Grégoire a également évoqué les autres noms associés à l'OM ces dernières semaines. Pour lui, Greenwood reste le meilleur choix : « Ensuite tu as la piste Carboni, Adingra et Sanchez qui sont aussi intéressantes. Même si le Chilien va commencer à faire son âge quand même, donc clairement Greenwood sera ton joueur phare en attaque je pense. Sauf surprise évidemment. Quand tu regardes avec toutes les personnes qu’il y a dans le loft marseillais et déjà dans l’effectif, malgré son très jeune âge, il y en a peu qui ont son statut dans le monde pro. »