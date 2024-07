Transferts : Il recale le PSG pour son avenir

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Depuis l’annonce de l’arrivée de Matvey Safonov, le PSG se montre très calme sur le marché des transferts. Il n’empêche que le club de la capitale aurait bien l’intention de se renforcer cet été. Au milieu de terrain, il a été question d’un intérêt du PSG pour Joshua Kimmich. Mais voilà que le joueur du Bayern Munich aurait d’autres plans pour la saison qui arrive.

N’ayant toujours pas résolu la succession de Kylian Mbappé, le PSG a également d’autres gros chantiers à régler à l’occasion de ce mercato estival. C’est notamment le cas dans l’entrejeu de Luis Enrique. Malgré Warren Zaïre-Emery, Vitinha et Fabian Ruiz, auteur d’un gros Euro, le PSG veut amener du sang. En ce sens, Joshua Kimmich, qui n’a plus qu’un an de contrat au Bayern Munich, serait dans les petits papiers parisiens.

Kimmich veut rester au Bayern Munich ?

A un an du terme de son contrat au Bayern Munich, Joshua Kimmich se retrouve au coeur de nombreuses rumeurs à l’occasion de ce mercato. Mais voilà que le feuilleton autour de l’avenir de l’Allemand devrait prendre fin. En effet, Bild annonce une mauvaise nouvelle pour les plans du PSG puisque Kimmich aurait tout simplement décider d’honorer son contrat avec le Bayern Munich et rester jusqu’en 2025.

La solution Joao Neves

Pour renforcer son milieu de terrain, le PSG pourrait donc bien devoir faire une croix sur Joshua Kimmich. Le club de la capitale ne manque cependant pas d’options. En effet, Joao Neves est également très apprécié à Paris et l’intérêt est réciproque pour le crack portugais. Reste maintenant au PSG à trouver un accord avec Benfica. A suivre…