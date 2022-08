Foot - Mercato

Transferts : Et revoilà cette légende du PSG ?

Publié le 18 août 2022 à 01h00 par La rédaction

Libre de tout contrat depuis son départ de Manchester United en juin, Edinson Cavani est à la recherche d’un nouveau challenge. Et l’ancien buteur emblématique du PSG pourrait faire son grand retour en Ligue 1, puisque l’OGC Nice semble avoir ses chances avec l’international uruguayen.

Récemment interrogé sur une possible arrivée d’Edinson Cavani à l’OGC Nice, Dante semblait plutôt enthousiaste : « Il pourrait nous être utile. Il connaît parfaitement le haut-niveau, aime travailler et possède ce goût du sacrifice. Il est exigeant avec lui-même, avec les autres. Il sait transmettre. C’est un joueur avec un langage corporel très singulier, on voit qu’il a faim. Cela pourrait faire du bien. On attend de voir ce que fera le club », a indiqué le défenseur niçois.

Cavani à Nice, ça se précise ?

Dans ses colonnes mercredi, L’EQUIPE fait le point sur l’avancée de la piste Edinson Cavani (35 ans) chez les Aiglons, et le quotidien sportif annonce que la direction de l’OGC Nice se veut finalement plutôt optimiste quant à l’issue des négociations avec l’ancien buteur du PSG. Il pourrait donc revenir en France, deux ans après son départ du Parc des Princes.

Une légende de retour ?

Joueur emblématique du PSG pendant sept ans, Edinson Cavani reste d’ailleurs à ce jour le meilleur buteur de l’histoire du club francilien avec 200 réalisations, juste devant Kylian Mbappé… Reste à savoir s’il optera pour le projet de l’OGC Nice.