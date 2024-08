Transferts : Cette recrue va déjà quitter le PSG

Amadou Diawara

Lors du dernier mercato hivernal, le PSG a officialisé le transfert de Gabriel Moscardo, recruté en provenance du Corinthians pour une somme proche de 20M€. Arrivé à Paris cet été, le crack brésilien de 18 ans serait déjà sur le départ. En effet, Gabriel Moscardo serait sur le point d'être prêté au Stade de Reims pour obtenir davantage de temps de jeu.

Tombé sous le charme de Gabriel Moscardo, le PSG a fait le nécessaire pour boucler son transfert. En effet, Luis Campos a offert un chèque d'environ 20M€ au Corinthians pour finaliser l'arrivée du jeune milieu de terrain lors du dernier mercato hivernal.

Moscardo va être prêté à Reims

Blessé lors de sa signature au PSG, Gabriel Moscardo a été prêté dans la foulée au Corinthians, et ce, jusqu'au 30 juin. De cette manière, la pépite de 18 ans a pu se soigner au Brésil avant de reprendre doucement avec son club formateur.

Le PSG veut que Moscardo s'habitue à la Ligue 1

Arrivé au PSG cet été, Gabriel Moscardo serait déjà sur le départ. Selon les informations de L'Equipe, confirmée par Foot Mercato et RMC Sport, le numéro 20 parisien serait sur le point d'être prêté au Stade de Reims sans option d'achat, et ce, pour qu'il emmagasine du temps de jeu cette saison. Comme précisé par Foot Mercato, le PSG a mûrement réfléchi avant de prendre sa décision. Et les dirigeants parisiens ont estimé qu'il était plus judicieux pour Gabriel Moscardo de jouer davantage dans un autre club de Ligue 1. Ainsi, il pourra s'habituer plus facilement au football français.