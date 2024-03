Transferts : Ce joueur de Deschamps refuse de revenir au PSG

Amadou Diawara

Sous contrat jusqu'au 30 juin avec la Juventus, Adrien Rabiot changera de club librement et gratuitement s'il ne prolonge pas d'ici-là. Interrogé sur un possible retour au PSG, l'international français a fermé la porte. En effet, Adrien Rabiot n'a pas oublié sa mise au placard avant son départ du club parisien.

Alors qu'il était lié au PSG jusqu'au 30 juin 2019, Adrien Rabiot a décidé de ne pas prolonger avec son club formateur. Refusant de voir le milieu de terrain français partir librement et gratuitement dans un nouveau club, la direction parisienne l'a mis au placard pendant plusieurs mois, et ce, pour le convaincre de rempiler. Malgré tout, Adrien Rabiot n'a jamais plié, ayant attendu que son contrat avec le PSG se termine avant de s'engager en faveur de la Juventus sans indemnité de transferts.

Rabiot ferme la porte au PSG

Lors d'un entretien accordé à Europe 1 Sport ce samedi soir, Adrien Rabiot a été interrogé sur un possible retour au PSG cet été. En fin de contrat le 30 juin avec la Juventus, l'international français a affirmé qu'il ne comptait pas retrouver l'écurie rouge et bleu pour le moment.

«Le retour n'est pas à l'ordre du jour»