Mercato : Après Mbappé, le Real Madrid recalé pour cette star ?

Amadou Diawara

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Kylian Mbappé est parti pour rejoindre le Real Madrid librement et gratuitement à la fin de son contrat le 30 juin. En plus de l'attaquant du PSG, le club merengue souhaiterait boucler la signature de Trent Alexander-Arnold. Toutefois, la direction de Liverpool n'aurait pas l'intention de vendre son latéral droit de 25 ans.

En fin de contrat le 30 juin avec le PSG, Kylian Mbappé a décidé de faire ses valises et de changer de club librement et gratuitement cet été. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le capitaine de l'équipe de France va signer au Real Madrid, à moins d'un énorme retournement de situation. En plus de Kylian Mbappé, le club merengue espère boucler le transfert de Trent Alexander-Arnold lors du prochain mercato.

PSG : Luis Enrique dépassé avec Mbappé ? Il pousse un gros coup de gueule https://t.co/WV1zBTqYZZ pic.twitter.com/61o42q6yTo — le10sport (@le10sport) March 23, 2024

«Il n'y a eu aucun contact avec aucune partie»

Dans sa dernière chronique pour Caught Offside , Fabrizio Romano a fait un point complet sur le dossier Trent Alexander-Arnold. « Le Real Madrid fait partie des clubs qui surveillent la situation de Trent Alexander-Arnold à Liverpool, car le défenseur est en fin de contrat à Anfield en 2025. Le joueur n'est actuellement pas en pourparlers pour un nouveau contrat, et le Real est attentif à cette situation. Ce qui est normal lorsque le contrat d'une grande star est proche d'expirer » , a précisé le journaliste italien, avant d'en rajouter une couche.

«Liverpool ne montre aucun désir de vendre Alexander-Arnold»