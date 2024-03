Mbappé - PSG : En plein fantasme, il prédit une énorme surprise

Arnaud De Kanel

En fin de contrat à l'issue de la saison, Kylian Mbappé devrait quitter le PSG dans les prochaines semaines. Certaines sources vont plus loin et affirment que l'attaquant tricolore aurait déjà signé avec le Real Madrid. De son côté, Pascal Dupraz pense qu'une victoire du PSG en Ligue des champions pourrait rebattre toutes les cartes.

Comme indiqué sur le10sport.com, Kylian Mbappé a pris la décision de quitter le PSG. S'il n'a encore signé nulle part, l'attaquant parisien dispose de trois offres différentes puisque Manchester United, Liverpool et le Real Madrid sont sur le coup. Pascal Dupraz lui veut encore rêver d'un retournement de situation et voir Mbappé rester au PSG.

«J’ai encore envie de croire au suspense»

« Il fait grand clair, vous avez des journalistes qui le savent et vous savez tous que Kylian Mbappé allait signer au Real Madrid. Malgré tout, j’ai encore envie de croire au suspense. Parce que je pense que les dirigeants du Real et le clan Mbappé ont déjà décidé du moment de l’annonce. Il y aura peut-être la perspective d’une rencontre entre le Real et le PSG. Kylian Mbappé n’a pas envie d’être embarrassé, même s’il l’est à chaque fois qu’il doit répondre à des questions sur le Real », a déclaré Pascal Dupraz sur le plateau des Grandes Gueules du Sport sur RMC , avant de poursuivre.

«J’ai cet espoir-là»