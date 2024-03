Mercato : Le Real Madrid prend un risque, grande nouvelle pour le PSG ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Lors du prochain mercato estival, le PSG et le Real Madrid vont forcément être concurrent sur plusieurs dossiers. Il y a évidemment le cas Kylian Mbappé, qui semble réglé en interne, mais également le transfert de Leny Yoro, convoité par les deux clubs. Cependant, les Madrilènes pourraient prendre leur temps dans ce dossier, et donc ouvrir la porte aux Parisiens.

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, le PSG a pris rendez-vous pour le transfert de Leny Yoro. Après avoir tenté en fin de le recruter lors du précédent mercato hivernal, Luis Campos a posé ses pions en vue de l'été prochain. Cependant, le Real Madrid serait également très intéressé par le jeune défenseur du LOSC.

Le Real Madrid prend son temps pour Yoro

Selon les informations de The Athletic , le club merengue est bien positionné pour le transfert de Leny Yoro et l'entourage du joueur est même conscient de la situation. Mais le Real Madrid n'a en revanche entamé aucune discussion concrète. Et pour cause, le média assure qu'au sein du club merengue, la priorité est d'attendre l'évolution des prolongations de Nacho Fernandez et Lucas Vazquez, mais également de voir la façon dont David Alaba et Eder Militao vont revenir de blessure.

Une aubaine pour le PSG ?

Autrement dit, le Real Madrid ne bougera pas tout de suite pour Leny Yoro. Une situation qui laisse une ouverture au PSG qui pourrait ainsi en profiter pour s'activer et devancer la concurrence du Real Madrid. Mais d'autres clubs sont à l'affût à l'image de Manchester United.