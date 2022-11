Mercato - ASSE : Perrin passe à l'offensive pour le transfert du «nouveau Ribéry»

La rédaction

Le cauchemar continue dans le Forez. Lanterne rouge de Ligue 2, l’ASSE coule sportivement tandis que la gestion du club est toujours aussi chaotique. Pour tenter de sortir la tête de l’eau, pas moins de 5 recrues sont attendues en janvier prochain, dont une pépite de National.

Plus rien ne va à Saint-Etienne et les Verts comptent énormément sur ce mercato hivernal pour se relancer et accrocher le maintien en Ligue 2, quelques mois seulement après une descente difficile à digérer à ce niveau.

Le « nouveau Ribéry » dans le viseur

Selon ButFootballClub , l’ASSE attendrait 5 ou 6 recrues cet hiver tandis la priorité de l’entrejeu se nomme Amine Boutrah. Actuellement milieu offensif à Concarneau, Boutrah brille sur les pelouses de National et a inscrit 7 buts et délivré 5 passes décisives en 13 matchs. Par son style de jeu percutant et son explosivité, Amine Boutrah présente en effet des similitudes avec Franck Ribéry, qui avait explosé en National avant de briller au plus haut niveau.

L’ASSE a de la concurrence

Si l'ASSE est bien déterminé à recruter le Franco-Marocain de 22 ans, la concurrence est rude. En effet, les performances de l’offensif ne passent pas inaperçues et plusieurs écuries de Ligue 2 et de Ligue 1 pistent la pépite, dont Montpellier comme révélé en exclusivité par le 10sport.com. En effet, un émissaire du MHSC aurait assisté à la rencontre du joueur de Concarneau face au Paris 13 Atletico. Reste à savoir si le joueur sera convaincu par le projet stéphanois, en pleine crise depuis des mois… À noter que son contrat expire en juin prochain avec le club breton.