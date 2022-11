Mercato - PSG : Le successeur d'Haaland lâche une réponse fracassante à Campos

Amadou Diawara

Sous contrat jusqu'au 30 juin avec le Borussia Dortmund, Youssoufa Moukoko aurait alerté le PSG et d'autres écuries européennes. Conscient de la situation, le crack allemand de 18 ans a fait passer un message clair sur son avenir. En effet, Youssoufa Moukoko a confié qu'il voulait poursuivre son aventure au BVB.

Pour renforcer l'attaque de Christophe Galtier, Luis Campos penserait à boucler le transfert de Youssoufa Moukoko. D'autant que le crack allemand de 18 ans sera en fin de contrat le 30 juin avec le Borussia Dortmund.

«J'aimerais vraiment rester à Dortmund»

En plus du PSG, plusieurs autres colosses européens en pinceraient pour Youssoufa Moukoko, et notamment Manchester United, Liverpool et le FC Barcelone. Malgré tout, l'attaquant du Borussia Dortmund aimerait rester en Bundesliga.

«Je me sens comme chez moi à Dortmund»