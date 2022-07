Foot - Mercato - ASSE

Transferts - ASSE : La priorité de Batlles sur le mercato est clairement définie

Publié le 15 juillet 2022 à 1h00 par Arthur Montagne

Déjà actif cet été, l'ASSE doit encore se renforcer dans le secteur offensif afin de compenser les nombreux départs. C'est clairement la priorité des Verts comme l'a récemment expliqué Loïc Perrin et un nom se détache sérieusement à savoir celui de Nicolas De Préville, libre depuis son départ du FC Metz.

Reléguée en Ligue 2, l'ASSE s'est déjà attaché les services de Dylan Chambost, Anthony Briançon et Jimmy Giraudon. Cependant, ce ne sera pas suffisant pour espérer remonter rapidement dans l'élite. La vente de Lucas Gourna-Douath vers le RB Salzbourg pour environ 13M€ devrait permettre à l'ASSE d'accélérer son mercato, notamment dans le secteur offensif qui a vu filer Romain Hamouma, Arnaud Nordin, Enzo Crivelli et surtout Wahbi Khazri.

Mercato - ASSE : Laurent Batlles a tenté un joli coup au poste de gardien https://t.co/K5xXSVeOOi pic.twitter.com/pPjWG3I4Hq — le10sport (@le10sport) July 12, 2022

L'ASSE veut un attaquant

Loïc Perrin expliquait d'ailleurs récemment que la priorité de l'ASSE était de recruter un attaquant. « Dans ce mercato, il y avait pas mal de joueurs libres très intéressants. Au niveau des attaquants, il y en a moins. Les recrues à ce poste sont difficiles à trouver car elles sont rares et qu’on veut toujours la meilleure. C’est aussi celle qui coûte le plus cher. On veut être cohérents dans ce que l’on fait. On a beau être Saint-Étienne, on est un club de Ligue 2 avec le budget qui va avec. La cohérence salariale au sein d’un vestiaire est aussi importante sinon, cela peut vite poser des problèmes. On avait un profil qu’on n’a pas pu faire (Ibrahim Sissoko, qui a signé à Sochaux, NDLR) donc on s’est mis sur d’autres pistes », confiait le coordinateur sportif des Verts au Progrès .

De Préville la priorité ?