Transferts à 90M€, le PSG affole le mercato !

Ce vendredi soir, le PSG a officialisé le transfert de Khvicha Kvaratskhelia, qui s'est engagé avec le club de la capitale jusqu'en juin 2029. Une arrivée qui pousse Naples à lui trouver un successeur. Les Azzurri seraient d’ailleurs confrontés à une sérieuse concurrence pour deux joueurs.

Le PSG fait parler de lui sur le mercato. Le club de la capitale s'est attaché les services de Khvicha Kvaratskhelia pour la somme de 70M€. L’international géorgien réclamait son départ de Naples, et les dirigeants parisiens n’ont pas perdu de temps sur ce dossier.

Naples multiplie les pistes pour la succession de Kvaratskhelia

Le transfert de Khvicha Kvaratskhelia au PSG met néanmoins les Azzurri dans une position délicate. Le club napolitain s’est désormais mis en quête d’un nouvel élément offensif pour remplacer l’ailier de 23 ans. Dans cette optique, le pensionnaire de la Serie A aurait coché les noms de Karim Adeyemi (Borussia Dortmund) et d’Alejandro Garnacho (Manchester United). À eux deux, ils sont estimés à 90M€ (40M€ pour l’Allemand, 50M€ pour l’Argentin).

Chelsea en embuscade pour Adeyemi et Garnacho ?

Mais Naples ne serait pas seul sur ces deux dossiers. D’après les informations de L’Equipe, Chelsea en pincerait également pour Karim Adeyemi et Alejandro Garnacho. D’autres grands clubs européens suivraient également les situations des attaquants du Borussia Dortmund et de Manchester United. Naples va donc être confronté à une sérieuse concurrence sur le mercato, à cause du transfert de Khvicha Kvaratskhelia au PSG. À suivre...