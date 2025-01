PSG : Un crack veut s'en aller, Luis Enrique réagit !

Alexis Brunet

Depuis plusieurs semaines, Nuno Mendes est en négociation avec le PSG pour une possible prolongation de contrat. Mais dernièrement, les discussions se seraient vraiment ralenties, car le Portugais n’est pas sûr de continuer l’aventure à Paris. Manchester United s’intéresse au latéral, mais cela ne le perturbe pas dans la vie de tous les jours, à en croire Luis Enrique.

Il y a quelques années, le PSG avait décidé de miser gros sur Nuno Mendes qui débarquait alors du Sporting Lisbonne à seulement 19 ans contre un chèque d’environ 40M€. Au fur et à mesure, le Portugais a su s’imposer comme un véritable titulaire à Paris et le club de la capitale souhaite donc sécuriser son avenir.

Nuno Mendes n’est pas sûr de rester à Paris

Actuellement, le PSG serait en négociations avec Nuno Mendes au sujet d’une prolongation de contrat. Mais aux dernières nouvelles, le Portugais ne serait pas certain de rester à Paris. En effet, les discussions pour sa prolongation sont au point mort et le latéral gauche réfléchirait à un possible départ. Manchester United et Ruben Amorim seraient d’ailleurs très intéressés par le Parisien.

Luis Enrique s’exprime sur Nuno Mendes

L’avenir de Nuno Mendes n’est donc pas clair et cela pourrait le perturber. Interrogé sur le sujet en conférence de presse, Luis Enrique a toutefois affirmé que le latéral du PSG ne semblait pas gêné par sa situation. Ses propos sont rapportés par RMC Sport. « Non, je le trouve sur la même ligne que d'habitude. Il est très bien, comme d'habitude. »