Transfert surprise à l’OM, cet attaquant n’aurait jamais du signer !

Arnaud De Kanel

Lors du dernier mercato estival, l'OM a surpris en dénichant un talent prometteur en provenance de la Championship, la deuxième division anglaise. Le club phocéen a jeté son dévolu sur Jonathan Rowe, jeune attaquant de Norwich City, pour renforcer son secteur offensif. Un recrutement qui s’apparente à un coup de poker maîtrisé : sans une blessure sérieuse subie quelques mois plus tôt, le joueur aurait sans doute pris une tout autre direction.

Lors du dernier mercato estival, l'OM a opéré une véritable révolution offensive. Sous l’impulsion de Pablo Longoria, le club phocéen a fait table rase d’une partie de ses cadres offensifs. Exit Pierre-Emerick Aubameyang, Ismaïla Sarr et Illiman Ndiaye, poussés vers la sortie pour insuffler un vent de nouveauté. Avec ces départs, les dirigeants marseillais ont dû se retrousser les manches pour recomposer une attaque à la hauteur des ambitions du club. Et c’est là que Longoria et son équipe ont fait preuve d’une créativité remarquable. Parmi les nouveaux visages, Mason Greenwood, relancé après une expérience convaincante en prêt à Getafe, est arrivé pour apporter sa technique et son instinct de buteur. Autre pari intéressant : Jonathan Rowe, une pépite venue tout droit de la Championship, où il faisait des étincelles avec Norwich City. L'Anglais n'aurait sans doute pas signé à l'OM sans une blessure qui a freiné sa carrière.

Rowe aurait du signer en Premier League

Passer de la Championship anglaise à la Ligue 1 française, c’est un virage décisif dans la carrière de Jonathan Rowe. À seulement 21 ans, l’attaquant anglais a choisi l'OM comme nouveau terrain de jeu, marquant ainsi une avancée majeure dans sa jeune carrière. Pourtant, ce transfert vers la cité phocéenne aurait très bien pu ne jamais se produire. Selon une source proche du club, citée par L’Équipe, Rowe était destiné à rejoindre l’élite du football anglais, la prestigieuse Premier League. Mais une grave blessure a interrompu son ascension, retardant son passage au plus haut niveau.

«Il n’aurait jamais pu débarquer chez nous»

« Il était vraiment une de nos priorités pour le poste d’ailier gauche. Sans la grave blessure qu’il a subie à Norwich (touché aux ischio-jambiers, il a été absent deux mois), il n’aurait jamais pu débarquer chez nous ; cela ferait longtemps qu’il s’éclaterait en Premier League », indique cette source au journal L'Equipe. L'histoire en a décidé autrement.