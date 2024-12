OM : «Je l’ai mal vécu», Longoria balance tout sur son calvaire !

Thomas Bourseau

Le départ surprise d’Igor Tudor en juin 2023 a débouché sur une cascade d’évènements en l’espace d’une poignée de semaines. Son remplaçant Marcelino a démissionné, le bras droit de Pablo Longoria aussi et des menaces sur la vie du président auraient été prononcées. Un véritable calvaire que Longoria a raconté chez Zack Nani.

Le début de saison de l’OM est bien plus calme que lors de l’exercice précédent. Certes, il y a eu le coup de pression en conférence de presse de Roberto De Zerbi le 8 novembre dernier après la défaite contre l’AJ Auxerre (3-1) concernant son éventuel départ si le problème venait de lui. Mais rien de bien méchant si l’on se penche sur les vagues qui ont grandement chaviré le navire du club phocéen.

«On s’était trompés sur la stratégie, j’avais fait mon autocritique»

Afin de recontextualiser, l’OM s’est fait éliminé en tour préliminaire de la Ligue des champions face au Panathinaïkos. Le comité directeur a été visé par des menaces de la part des différentes associations de supporters au cours d’une réunion et certains médias ont évoqué des menaces de mort proférées aux anciens dirigeants et au président toujours en poste Pablo Longoria. Marcelino, le coach, déposait sa démission en septembre, l’ex-directeur sportif Javier Ribalta l’imitait en octobre et le grand chamboulement commençait.

De plus, les supporters de l’OM avaient caillaissé le bus de l’OL avant le coup d’envoi de l’Olympico au mois d’octobre. Un début de saison chaotique et très éprouvant mentalement pour le président Pablo Longoria qui s’est confié sur cet épisode particulier sur la chaîne Twitch de Zack Nani.

« Comment je l’ai vécu ? Très mal, mais surtout sur le plan émotionnel. Je l’ai toujours dit, on s’était trompés sur la stratégie, j’avais fait mon autocritique, j’étais le premier à le faire ».

«Tu vois que cela ne fonctionne pas et que le niveau de tension monte»

En interview lundi soir avec le streamer dans le cadre de l’émission Zack en roue libre, Pablo Longoria a énuméré une série de mauvaises nouvelles qui l’ont mis au plus bas mentalement. « Il y avait cette sensation néfaste : tu vas jouer contre le Panathinaïkos, boum, tu tombes. Tu vas jouer à Metz, tu n’es pas capable. Tu vas jouer contre Nantes, tu n’es pas capable de gagner à Nantes depuis l’expulsion dans les premières minutes du match. Tu as toujours cette frustration de vouloir réussir et faire le maximum, mais en même temps, tu vois que cela ne fonctionne pas et que le niveau de tension monte ».

«Dans le même moment, cela touche des personnes auxquelles tu es proche»

La fronde ne faisait que de s’intensifier au point où cette situation néfaste est allée jusqu’à toucher les proches de Pablo Longoria, le summum de son calvaire sur le début de saison en question. « Je l’ai personnellement mal vécu parce que je supporte très mal l’échec. Voir que cet échec a pris des dimensions plus grandes est quelque chose qui te touche et dépasse des limites. Et si dans le même moment, cela touche des personnes auxquelles tu es proche, ça ne fait qu’amplifier parce que tout le monde est humain ».