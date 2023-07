Transfert record pour Mbappé, la grande décision du PSG

Thibault Morlain

Ça y est, un nouveau cap a été franchi dans le feuilleton Kylian Mbappé. En effet, le PSG a décidé de ne pas appeler le Français pour sa tournée au Japon. Un choix fort qui prouve un peu plus que le club de la capitale veut désormais se séparer de lui. Un transfert de Mbappé prend de l’ampleur. Mais à quel prix ?

Après l’ultimatum, le PSG passe désormais aux choses sérieuses pour Kylian Mbappé. Ce dernier ne voulant pas prolonger, le club de la capitale a décidé de ne pas l’inclure pour la tournée au Japon. Un choix qui a fait l’effet d’une bombe et qui acte un peu plus la séparation entre Mbappé et le PSG…

PSG : Kylian Mbappé est choqué ! https://t.co/U10WBV943x pic.twitter.com/zNo9vqtwCb — le10sport (@le10sport) July 22, 2023

Le record de Neymar battu ?

Avec la possibilité que Kylian Mbappé quitte le PSG, vient donc la question du prix du transfert. Ces dernières semaines, plusieurs échos existaient concernant le montant de l’international français. Il était notamment expliqué que le PSG voulait acter un transfert record avec Mbappé et battre ainsi celui établi suite à l’arrivée de Neymar pour 222M€.

Mbappé ? Seulement 100M€