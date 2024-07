Transfert - OM : C'est déjà terminé pour Aubameyang ?

Arnaud De Kanel

Des mouvements significatifs sont à prévoir à l’OM dans les prochains jours. Parmi les départs potentiels, celui de Pierre-Emerick Aubameyang surprend tout le monde. L’international gabonais a réalisé une saison exceptionnelle, et il suscite l’intérêt d’Al-Qadisiya. Il devrait d’ailleurs s’engager avec le club saoudien.

L’OM tremble pour Pierre-Emerick Aubameyang. Auteur d’une saison XXL sous le maillot olympien, l’attaquant gabonais serait sur le point de rallier l’Arabie saoudite, malgré la volonté de ses dirigeants de le conserver.

Aubameyang tout proche d’Al-Qadisiya

Comme indiqué par Foot Mercato, Pierre-Emerick Aubameyang fait l’objet d’une énorme proposition d’Al-Qadisiya. Le club saoudien offre un véritable pont d’or à l’attaquant gabonais qui pourrait percevoir un salaire XXL. Sa décision devrait être prise ce week-end, mais selon les informations de La Provence, tout porte à croire que l’attaquant va quitter l’OM.

Un déchirement à l’OM

Le départ de Pierre-Emerick Aubameyang se précise et il va faire mal à l’OM. Selon les informations de La Provence, Roberto De Zerbi, Medhi Benatia et Pablo Longoria souhaitaient que leur star continue la saison prochaine. Le club phocéen était donc prêt à lui verser son salaire, même en l’absence de Coupe d’Europe. Les dirigeants espèrent qu’Aubameyang changera d’avis, mais à moins d’un retournement de situation, le Gabonais quittera l’OM, un an après son arrivée.