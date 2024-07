Mercato : L'OM fait une demande pour le transfert d'Aubameyang

Arnaud De Kanel

De nombreux départs sont attendus dans les prochains jours du côté de l’OM. A la surprise générale, Pierre-Emerick Aubameyang pourrait plier bagages. L’attaquant gabonais sort d’une saison exceptionnelle sur le plan individuel et il pourrait décrocher le contrat d’une vie en Arabie saoudite. Le club phocéen ne le retiendra pas mais ne le laissera pas partir si facilement.

L’arrivée de Roberto De Zerbi provoque une révolution à l’OM. Le coach italien a des demandes particulières sur le mercato et pour les financer, le club phocéen est amené à se séparer de plusieurs joueurs, qu’importe leur statut. Joueur le plus décisif la saison passée, Pierre-Emerick Aubameyang est d’ailleurs annoncé sur le départ.

Mercato - OM : Feu vert pour ce transfert en Italie ! https://t.co/fXbkiFXDQs pic.twitter.com/XvgWhpKB8J — le10sport (@le10sport) July 13, 2024

L’Arabie saoudite pour Aubameyang ?

Alors que Pierre-Emerick Aubameyang suscite l'intérêt d'Al-Shabab, une autre équipe saoudienne, Al-Qadisiya, serait également entrée dans la course, selon les informations révélées par Foot Mercato ce vendredi soir. Le club saoudien aurait mis de côté son intérêt pour Youssef En-Nesyri, attaquant du FC Séville, afin de concentrer ses efforts sur l'attaquant de l'OM, qui est sous contrat jusqu'en 2026. L’Equipe indique que l’offre saoudienne serait pratiquement impossible à refuser pour le Gabonais. Aubameyang réfléchit de plus en plus et la tendance actuelle serait à un départ.

L’OM attend une indemnité

L’OM verrait d’un bon œil le départ de Pierre-Emerick Aubameyang, le plus gros salaire de l’histoire du club, en raison des situations de Geoffrey Kondogbia, Jordan Veretout et Samuel Gigot. Le club phocéen cherche à dégraisser et surtout à alléger sa masse salariale. Les dirigeants espèrent se séparer des trois jours cités mais ils n’attirent pas les foules. La solution pourrait donc passer par le départ d’Aubameyang avec qui l’OM entend bien récupérer de l’argent. Selon les informations de La Minute OM, les dirigeants accepteront de laisser filer leur vedette à condition de recevoir une indemnité de transfert, alors qu'un départ libre avait été évoqué ces derniers jours dans la presse. Al-Qadisiya est prévenu.