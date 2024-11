Transfert inespéré au PSG, tout n’est pas perdu !

Axel Cornic

Dans l’impasse au Paris Saint-Germain et déjà poussé vers la sortie cet été, Milan Skriniar a des grandes chances de partir lors du mercato de janvier. L’ancien de l’Inter pourrait notamment se relancer en Serie A et plus précisément à la Juventus, où l’on cherche un défenseur pour pallier la longue absence de Bremer.

Il devait devenir le nouveau patron de la défense aux côtés de Marquinhos, mais Milan Skriniar semble plus que jamais en mage de l’équipe. La faute surtout aux choix de son entraineur Luis Enrique, qui ne semble pas du tout être fan du profil de l’international slovaque, qui n’a disputé que trois rencontres toutes compétitions confondues avec le PSG et semble donc destiné à un départ.

Skriniar peut quitter le PSG

Un retour en Serie A a notamment été évoqué pour le défenseur central de 29 ans, avec notamment un prêt de six mois à la Juventus. Mais le PSG devra prendre en charge une grande partie du salaire de Skriniar, qui est actuellement le troisième joueur le mieux payé au club avec ses 10M€ net par an ! D’autres options pourraient se dessiner en Italie, notamment avec le Napoli de son ancien coach Antonio Conte, où encore avec l’AC Milan.

« Le moment venu, nous ferons ce qu’il y a de mieux pour l’équipe »

Interrogé en conférence de presse sur l’arrivée d’un défenseur en janvier, Thiago Motta s’est montré assez évasif. « Le moment venu, nous ferons ce qu’il y a de mieux pour l’équipe » a déclaré le coach de la Juventus, qui pour oublier l'absence de Bremer a surtout tenté de relancer Danilo, sans succès. A noter que des pistes moins chères que celle menant à Milan Skriniar auraient déjà été activées à Turin, avec notamment un Jonathan Tah qui se retrouve à seulement quelques mois de la fin de son contrat avec le Bayer Leverkusen.