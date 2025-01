Transfert confirmé pour un joueur du PSG ?

Axel Cornic

Le mercato parisien tourne actuellement autour du possible retour de Cher Ndour, prêté l’été dernier à Besiktas, que le Paris Saint-Germain aimerait rapatrier pour ensuite le vendre. Et le retour du milieu de terrain italien semble possible, comme l’a tout récemment laissé entendre son entraineur Ole Gunnar Solskjær !

Le départ de Randal Kolo Muani a mis quelques jours à se concrétiser et l’histoire pourrait bien se répéter. Car le PSG a de nouveau atteint le maximum de prêts autorisés sur une saison et pour le moment Milan Skriniar est bloqué, alors même que certains médias turcs ont annoncé ses visites médicales à Fenerbahçe.

Un rappeur enflamme le mercato ! Da Uzi appelle le PSG à frapper fort après l'arrivée de Kvaratskhelia. 🔥

➡️ https://t.co/X5KfdnBLyD pic.twitter.com/oZMeGiaKwz — Le10Sport_PSG (@le10sport_psg) January 27, 2025

Le PSG cherche une solution pour Skriniar

Le joueur qui devrait être sacrifié est Cher Ndour, actuellement prêté à Besiktas. Le PSG aimerait casser ce prêt pour ensuite boucler un transfert définitif du milieu de terrain, qui plairait beaucoup en Serie A. Cela semble être le cas avec le Fiorentina, dont la dernière offre aurait toutefois été refusée à en croire les dernières indiscrétions provenant de l’autre côté des Alpes.

« Nous avons 14 joueurs étrangers et nous ne pouvons en avoir que 12 dans l’effectif »

Interrogé sur l’avenir de son joueur, Ole Gunnar Solskjær a laissé entendre qu’il pourrait bien faire ses valises pour revenir au PSG. « Nous avons 14 joueurs étrangers et nous ne pouvons en avoir que 12 dans l’effectif » a déclaré l’entraineur de Besiktas, en conférence de presse. « Son avenir ? C'est un bon joueur, peut-être qu'il partira ou peut-être qu'il restera ».