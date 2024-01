Transfert avec le FC Nantes, l’OM refait le coup !

Thomas Bourseau

Depuis vendredi soir, c’est officiel : Quentin Merlin est un nouveau joueur de l’OM. Cependant, il n’est pas le premier à décider de quitter le FC Nantes en faveur d’un transfert à l’Olympique de Marseille, bien au contraire. De plus, Merlin a relancé une vieille tradition de joueurs passés à la fois à Nantes et à l’OM. Explications.

En cette fin de mercato, l’OM est parvenu à mettre la main sur le défenseur gauche titulaire, un renfort derrière lequel le président Pablo Longoria et sa direction courraient depuis le début de cette fenêtre des transferts. L’heureux élu, après divers dossiers qui se sont soldés par des échecs, se nomme Quentin Merlin. Le Français de 21 ans est un enfant du pays de la Loire puisqu’il est né à Nantes, y a fait ses classes au centre de formation et a été lancé dans le grand bain professionnel par le FC Nantes en 2021. Désireux de s’installer à Marseille, Merlin a poussé pour son transfert à l’OM qui a été officialisé par le club phocéen vendredi soir. Et il n’est pas le seul à avoir arboré la tunique olympienne et nantaise.

Merlin fait comme Rongier, de Nantes à l’OM !

Également formé au FC Nantes, Valentin Rongier a signé en tant que joker médical à l’OM après des heures de négociations le lendemain de la clôture du mercato estival de 2019. Depuis, le natif de Mâcon n’a fait que consolider sa position d’incontournable au sein de l’effectif de l’Olympique de Marseille et avait remis au goût du jour une tradition qui s’était perdu lors des dernières décennies, à savoir être transféré du FC Nantes à l’OM. Avant lui, ils ont été trois à faire le même chemin, de la Loire aux Bouches-du-Rhône.

Desailly, Deschamps et Makelele ont aussi troqué le maillot de Nantes pour celui de l’OM

En 1989 et après quatre saisons passées chez les Canaris , son club de coeur, Didier Deschamps était le premier grand nom à quitter Nantes pour rallier le sud de la France et Marseille. À l’OM, Deschamps a soulevé la Ligue des champions en 1993 avant de s’envoler à la Juventus un an plus tard.



Même son de cloche pour Marcel Desailly. Le champion du monde 98 a lui aussi été de la partie en 1993 face à l'AC Milan et avait également fait ses classes au centre de formation de Nantes où il a fait les beaux jours du club chez les professionnels de 1986 à 1992 avant de faire une simple pige à l’OM pour l’année du sacre en C1 et de partir à l’AC Milan à l’été 93.



Pour sa part, Claude Makélélé n’a pas été champion d’Europe avec l’OM en 1993 puisqu’il venait juste de boucler sa première saison en tant que joueur du FC Nantes. Néanmoins, l’icône de Chelsea a tout de même joué à l’OM dans le temps d’une saison, transféré en provenance de Nantes en 1997.

Gourvennec et Olembé ont aussi copié leurs illustres homologues

Jocelyn Gouvernnec a lui aussi fait ce choix de carrière. En 1998 et après trois années passées dans la Loire, Gourvennec prenait la décision de s’en aller du FC Nantes pour rejoindre l’OM.



À l’instar de Jocelyn Gourvennec, Salomon Olembé a évolué 10 ans à Nantes et à Marseille. Deux expériences parfaitement réparties puisqu’il a effectué cinq saisons chez les Canaris entre 1997 à 2002 et les cinq suivantes à l’OM.

Payet, Barthez, Wiltord… Ceux qui ont joué pour les deux clubs sans transfert direct

Habib Bamogo a évolué à l’OM l’espace d’un an, pendant la saison 2004/2005. Puis, est allé à Nantes pour une pige avant de revenir à Marseille. Fabien Barthez a vécu une expérience similaire. Il est revenu à l’OM en 2004 neuf ans après son départ pour deux dernières piges marseillaises avant une saison au FC Nantes. Bruno Cheyrou est passé par l’OM bien avant de signer à Nantes. Pour le milieu de terrain qui avait quitté l’OM en 2005, l’arrivée à Nantes est survenue qu’à l’été 2010. Lorik Cana a lui aussi décidé de se lancer un nouveau challenge après l’OM avant de venir à Nantes. Sylvain Wiltord est brièvement passé à l’OM en 2009 avant de mettre un terme à sa carrière en 2012 à Nantes. Dimitri Payet a quitté l’OM en fin de saison dernière, soit 15 ans après son départ du FC Nantes.



Quentin Merlin perpétue donc une tradition entre deux piliers de la Ligue 1.