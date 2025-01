Transfert à l’OM : Pierre Ménès lâche une réponse à 15M€ !

La rédaction

L'OM est toujours à fond sur Amine Gouiri et le club phocéen a même transmis une offre de 16 M€ (hors bonus) à Rennes. Une offre « hors de prix » pour Pierre Ménès, qui l'évalue à 15 M€... Mais si ce dossier n'aboutit pas, l'OM a d'autres noms sur sa liste, notamment celui de Mathys Tel, annoncé sur le départ du Bayern Munich.

L'OM, qui s'est séparé d'Elye Wahi, est toujours à la recherche d'un attaquant et étudie pour cela plusieurs pistes. Amine Gouiri est notamment dans les petits papiers des dirigeants de l'OM, qui ont même déjà fait une offre. L'Équipe révèle que Rennes aurait refusé la première offre olympienne, qui s'élevait à 16 M€ hors bonus. Interrogé sur son avenir, le principal concerné a été vague sur la question : « Je me concentre à 100 % sur le club, je ne me suis pas posé la question. »

Pogba à l'OM ? La rupture avec Neymar à Al-Hilal remet tout en question ! 🔄

➡️ https://t.co/4RI3yMasnt pic.twitter.com/VU6eBIYvzv — le10sport (@le10sport) January 30, 2025

Une offre « hors de prix » ?

Une offre que certains ne comprennent pas. Pierre Ménès a exprimé sa surprise quant à ce montant sur X : « 16 millions sur Gouiri ? Hors de prix », commence l'ancien de Canal+ avant de lancer des piques aux dirigeants marseillais : « Toujours pareil, si tu trouves des cons pour payer. Mais ils regardent ses matchs ??? » Pour le journaliste, Amine Gouiri vaudrait « 15 M€, grand max ».

D'autres pistes explorées

Mais l'OM n'est pas en « all-in » sur Amine Gouiri et explore d'autres pistes. Mathys Tel est un des noms qui ressort le plus sur la Canebière. Lui qui manque de temps de jeu en Allemagne pourrait bien revenir en France cet hiver. L'attaquant français a d'ailleurs été interrogé sur son avenir par Kerry Hau, journaliste pour Sky Sport, et a déclaré : « Je ne sais pas », à la question lui demandant s'il avait joué son dernier match avec le Bayern ce mercredi.