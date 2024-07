Transfert à l’OM, la réponse cash d’un joueur de Deschamps

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ça y est, le mercato estival a été lancé à l’OM et ça ne devrait pas s’arrêter de sitôt sur la Canebière. Roberto De Zerbi attend plusieurs renforts en cette intersaison. Dont un nouveau gardien ? Alors que Pau Lopez et Ruben Blanco pourraient ne pas rester à Marseille, il a été question d’un retour de Brice Samba à l’OM. La question a donc directement été posée au principal intéressé.

Gardien du RC Lens, Brice Samba se trouve actuellement en Allemagne pour disputer l’Euro avec l’équipe de France. Mais voilà que son avenir fait l’objet de nombreuses rumeurs. A 30 ans et sous contrat jusqu’en 2028 chez les Sang et Or, l’international français est annoncé partant à l’occasion de ce mercato estival. Pour aller où ? Samba pourrait notamment faire son grand retour à l’OM, club où il n’a joué que 5 matchs entre 2013 et 2017.



« Il me reste encore quatre ans de contrat avec Lens »

Quid alors de l’avenir de Brice Samba ? En conférence de presse en marge de l’Euro, le gardien du RC Lens a été interrogé sur ce sujet. Dans un premier temps, il a expliqué : « Tout d'abord, il me reste encore quatre ans de contrat avec Lens. J'en suis le capitaine et fier. Oui il y a eu beaucoup de chamboulement cet été, après ce sont des choses plus ou moins que l'on savait à peu près qu'il y aurait beaucoup de changement. On verra, on verra. Moi je suis concentré sur cet Euro, tout d'abord, et j'espère remporter cet Euro en tout cas. Et après on se penchera sur mon cas personnel ».

« L’OM ? Ce n'est pas à l'ordre du jour en toute franchise »