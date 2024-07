Transfert à 50M€, le PSG a dit non

Amadou Diawara

Arrivé au PSG lors du dernier mercato estival, Randal Kolo Muani aurait pu claquer la porte du Parc des Princes après avoir passé seulement une saison à Paris. En effet, le club de la capitale aurait été approché par le Borussia Dortmund, qui était prêt à offrir jusqu'à 50M€ pour le transfert de l'international français. Toutefois, le PSG aurait repoussé les avances allemandes.

Lors du dernier mercato estival, le PSG voulait à tout prix renforcer la pointe de son attaque, et ce, pour permettre à Kylian Mbappé d'évoluer dans son rôle de prédilection, à savoir sur l'aile gauche. En ce sens, le club de la capitale a bouclé deux transferts au total. En effet, Luis Campos a offert à la fois Gonçalo Ramos et Randal Kolo Muani à Luis Enrique.

Le PSG a recalé Dortmund pour Kolo Muani

Si le PSG a déboursé environ 65M€ pour le transfert de Gonçalo Ramos, Randal Kolo Muani a couté encore plus cher. En effet, l'Eintracht Francfort aurait encaissé un chèque avoisinant les 95M€ pour la vente de l'attaquant français de 25 ans. Malgré tout, Randal Kolo Muani aurait pu faire ses valises dès cet été.

Dortmund était prêt à lâcher 50M€ pour Kolo Muani

Selon les informations de L'Equipe, Randal Kolo Muani aurait pu quitter le PSG après avoir passé seulement un an à Paris. En effet, comme le média français l'a révélé, le club présidé par Nasser Al-Khelaïfi aurait repoussé une première approche du Borussia Dortmund au début de ce mercato estival. A en croire L'Equipe, le BVB était prêt à dépenser jusqu'à 50M€ pour arracher Randal Kolo Muani au PSG lors de cette fenêtre de transferts. Malgré ce refus des Parisiens, l'international français n'est pas certain de porter les couleurs rouge et bleu la saison prochaine. Alors qu'il compte relancer la piste menant à Victor Osimhen dans les prochains jours, le PSG aimerait vendre avant de passer aux choses sérieuses sur ce dossier. Et, en privé, l'écurie emmenée par Luis Campos se dit toujours à l'écoute du marché, même si la volonté commune de continuer avec Randal Kolo Muani existe.