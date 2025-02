Transfert à 4M€ : Le coup de main inattendu à l'OM !

Axel Cornic

Depuis le départ de Steve Mandanda, aucun gardien n’a réussi à s’imposer à l’Olympique de Marseille, avec Pau Lopez qui n’a jamais vraiment fait l’unanimité. Mais l’été dernier, en même temps que l’arrivée de Roberto De Zerbi, les dirigeants phocéens ont décidé de miser gros sur Geronimo Rulli, arrivé en provenance de l’Ajax Amsterdam.

L’effectif de l'OM a énormément changé au fil des années et ça continue, comme on a notamment pu le voir avec le passage express d’Elye Wahi, parti à Francfort seulement quelques mois après son arrivée. Mais d’autres semblent bien partis pour s’installer sur la durée...

OM : De Zerbi a claqué la porte, «ce n’est pas facile»

➡️ https://t.co/ZZUVJKctwx pic.twitter.com/eGoQNs7kPG — Le 10 Sport OM (@le10sport_om) February 14, 2025

Le joli coup de l’OM

C’est le cas de Geronimo Rulli arrivé pour 4M€ l’été dernier, en provenance de l’Ajax Amsterdam. L’international argentin a rapidement été installé comme un titulaire indiscutable par Roberto De Zerbi et le moins que l’on puisse dire, c’est que le pari s’est révélé plutôt payant. Car le gardien de 32 ans est l’un des meilleurs joueurs de l’OM depuis le début de la saison !

« Quand la possibilité de venir s’est présentée, j’en ai parlé à Balerdi »

Et les Marseillais peuvent notamment remercier Leonardo Balerdi, qui semble avoir été très important dans son arrivée à l’OM. « J'ai une excellente relation avec Leíto depuis le premier jour » a confié Geronimo Rulli, dans un entretien accordé à La Nacion. « Quand la possibilité de venir s’est présentée, je lui ai parlé pour avoir une idée plus précise du club. En plus d’être un grand joueur, c’est une personne formidable, ce qui, finalement, est le plus important ».