Transfert à 31M€, l’OM et De Zerbi doublés sur le fil ?

Ancien prodige anglais tombé en disgrâce, Mason Greenwood est l’un des gros dossiers de ce mercato estival, avec Roberto De Zerbi qui espère pouvoir l’attirer à l’Olympique de Marseille. Mais d’autres clubs seraient sur le coup et ils pourraient bien profiter d’un petit moment de flottement, avec l’arrivée de l’ailier de 22 ans qui a créé quelques tensions ces derniers jours.

On commence à y voir plus clair dans ce que veut faire Roberto De Zerbi à l’OM. Mais il reste encore beaucoup de travail et c’est le cas en attaque, où le départ de Pierre-Emerick Aubamyeng pourrait laisser un trou béant. Ainsi, Pablo Longoria multiplie les pistes et s’est notamment attaqué à un dossier extrêmement délicat.

Greenwood freine avec l’OM

Il s’agit de celui lié à Mason Greenwood, ancien grand talent de Manchester United devenu indésirable depuis les affaires de violences conjugales qui l’ont touché, en 2022. Autour de l’OM plusieurs voix se sont élevées pour contester son arrivée et La Gazzetta dello Sport nous apprend que cela aurait quelque peu refroidi le joueur, qui pourrait finalement se regarder autour pour trouver une autre solution.

Le Napoli de Conte en profite

Et elle serait déjà arrivée ! Toujours selon les informations du quotidien italien, le Napoli aurait profité de ce moment de flottement à l’OM pour s’immiscer dans le dossier et prendre finalement une très belle place dans la course à Mason Greenwood. Ce dernier ne serait pas insensible au projet qu’on lui aurait présenté, surtout avec l’aura d’Antonio Conte et la possibilité de viser le Scudetto dès sa première saison.