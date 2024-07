Mercato : Jackpot pour le Real Madrid avec Mbappé

Pierrick Levallet

Le Real Madrid a déjà frappé un très grand coup sur le mercato. Avant l’Euro 2024, le club madrilène a officialisé le transfert libre de Kylian Mbappé, qui refusait de prolonger au PSG. Le capitaine de l’équipe de France jouit d’une cote de popularité impressionnante et devrait ainsi permettre aux Merengue d’amasser un véritable jackpot tout au long de la saison.

Le gros coup du mercato a peut-être déjà été réalisé par le Real Madrid. Le club madrilène a enfin réussi à mettre la main sur Kylian Mbappé après plus de sept ans d’attente. Le champion du monde 2018 était en fin de contrat avec le PSG et refusait d’y prolonger. Le club madrilène a alors finement joué ses cartes pour l’attirer dans la capitale espagnole. Florentino Pérez a su se montrer patient et a gardé son sang froid malgré les multiples tentatives du PSG pour essayer de retenir son joueur vedette.

Mbappé arrive au Real Madrid...

Résultat, Kylian Mbappé a été officialisé comme nouveau joueur du Real Madrid avant l’Euro 2024. Sa présentation au Santiago Bernabéu, elle, est programmée à ce mardi. L’ancien attaquant du PSG débarquera sur la pelouse merengue avec le numéro 9 sur le dos. La Casa Blanca devrait d’ailleurs récolter un joli pactole grâce à sa nouvelle superstar.

... et va rapporter un joli pactole

Comme le rapporte Relevo, le transfert libre de Kylian Mbappé devrait très vite être rentabilisé au Real Madrid. La star de 25 ans devrait permettre aux Merengue d’amasser un véritable jackpot au cours de la saison. Le capitaine de l’équipe de France a déjà vendu un très grand nombre de maillots et aurait même déjà fait mieux que Jude Bellingham à son arrivée. Kylian Mbappé continue d’ailleurs d’attirer la foule, puisqu’il n’y aurait plus aucune place de disponible pour sa présentation. Le natif de Bondy devrait rapporter un véritable jackpot au Real Madrid.