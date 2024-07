Mercato - OM : Longoria est dos au mur avec cette pépite

Arnaud De Kanel

L’OM tient sans aucun doute l’un des plus gros talents à son poste en Europe avec Darryl Bakola. Le milieu relayeur ultra polyvalent est promis à un avenir radieux et le club phocéen aimerait bien évidemment qu’il s’écrive à Marseille. Mais les positions entre les différentes parties seraient trop éloignées pour que cela débouche sur un accord…

Après des années de galère, les catégories de jeunes de l’OM retrouvent des couleurs notamment grâce à la restructuration mise en place par Pablo Longoria. Le club phocéen a même remporté la Gambardella cette année et compte plusieurs pépites dans ses rangs à l’image de Darryl Bakola. Le jeune milieu de terrain aurait déjà des prétendants.

L’Europe fait les yeux doux à Bakola

D’après les informations de La Provence, de nombreuses écuries européennes s’intéresseraient à Darryl Bakola. Le quotidien régional indique que l’OM aurait même proposé un contrat de trois ans à sa pépite il y a quelques semaines. Mais depuis cette offre, le dossier n’a pas avancé.

L’OM dans l’impasse

Les positions seraient trop éloignées entre l’OM et l’entourage Darryl Bakola selon La Provence. Le clan du joueur n’est pas satisfait par l’offre formulée par le club phocéen qui se trouverait dans une impasse avec sa pépite. Un terrain d’entente pourrait même ne jamais être trouvé au vu de l’écart abyssal entre la proposition olympienne et les demandes du clan Bakola si l’on en croit le quotidien régional. Le scénario catastrophe se dessine pour l'OM et son président Pablo Longoria…