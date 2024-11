Transfert à 15M€, une guerre éclate au PSG ?

Pierrick Levallet

Cet été, le PSG a bouclé un transfert qui n’a pas vraiment ravi l’une de ses stars. Le club de la capitale a mis la main sur Matvey Safonov pour seulement 15M€, apportant ainsi une concurrence directe à Gianluigi Donnarumma. Une véritable guerre semble d’ailleurs être en train d’éclater chez les Rouge-et-Bleu entre les deux gardiens.

Le PSG s’en est tenu à sa nouvelle ligne directrice cet été. Le club de la capitale a recruté des éléments jeunes, dont Matvey Safonov (25 ans). Les dirigeants parisiens ont lâché 15M€ pour l’arracher au FK Krasnodar. Le gardien russe a d’ailleurs eu droit à un peu de temps de jeu en septembre après la blessure de Gianluigi Donnarumma. Et il a eu droit à une nouvelle chance ce samedi contre le RC Lens.

PSG : Il annonce un gros dérapage avec Hakimi https://t.co/wezVC0xDGp pic.twitter.com/iwufsUnLLq — le10sport (@le10sport) November 1, 2024

Safonov apporte déjà satisfaction à Luis Enrique

Et Matvey Safonov a montré des choses intéressantes face aux Sang et Or. Le portier de 25 ans a réalisé son premier clean-sheet sous les couleurs du PSG (1-0) et s’est révélé plutôt à l’aise balle au pied aux yeux de Luis Enrique même si tout n’a pas été parfait. Et cela pourrait bien totalement relancer la concurrence des gardiens chez les Rouge-et-Bleu.

La concurrence des gardiens totalement relancée au PSG ?

Comme le rapporte Le Parisien, Matvey Safonov a apporté satisfaction à Luis Enrique ce samedi. Gianluigi Donnarumma se sentirait ainsi menacé par l’arrivée du gardien de 25 ans. Une véritable guerre semble se profiler au PSG entre les deux portiers. L’entraîneur espagnol va en tout cas devoir trancher, puisqu’il n’y a qu’une seule place à ce poste dans son onze. À suivre...