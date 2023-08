Transfert à 115M€ au PSG, il lâche sa réponse

Alexis Brunet

Le PSG se cherche un buteur depuis le début du mercato. De nombreuses pistes ont été explorées par Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos. Finalement, c'est Gonçalo Ramos qui semble se rapprocher le plus de Paris. Mais le club de la capitale ne perd pas l'espoir de faire venir Harry Kane. Toutefois, ce transfert est compliqué, car Tottenham demande 115M€ pour son attaquant, et l'entraîneur des Spurs compte sur lui.

Avec l'arrivée de Luis Enrique, le PSG va sans doute jouer en 4-3-3. C'est le schéma préférentiel de l'Espagnol, qu'il a notamment utilisé lorsqu'il entraînait le FC Barcelone. Pour le côté droit de l'attaque parisienne, c'est Ousmane Dembélé qui semble avoir été choisi. Le Français est à un pas de Paris, mais le Barça tarde à envoyer la documentation pour finaliser le transfert. Ousmane Dembélé pourrait donc manquer la reprise de l'entraînement parisien lundi 7 août, mais le PSG veut boucler le dossier au plus vite.

Le PSG va recruter un grand buteur

Pour le côté gauche, cette place semble promise à Kylian Mbappé, mais la situation du champion du monde est très complexe ; et le PSG ne sait pas encore s'il le fera jouer la saison prochaine. Paris assure donc le coup, puisque la piste Randal Kolo Muani a été réactivée il y a peu. Le club de la capitale serait aussi intéressé par Ansu Fati. En revanche, il est clair que pour le poste de buteur il va y avoir du mouvement. Ces derniers jours, Gonçalo Ramos était annoncé très proche du Parc des Princes. L'avant-centre portugais pourrait débarquer sous la forme d'un prêt, avec une obligation d'achat fixée à 65M€, plus 15M€ de bonus.

Postecoglou s'exprime sur Kane