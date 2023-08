Le PSG rêve d’un transfert à 100M€, c’est la douche froide

Axel Cornic

Considéré comme l’un des meilleurs numéro 9 au monde depuis plusieurs années, Harry Kane affole le mercato cet été. Après toute une vie passée à Tottenham, le meilleur buteur de l’histoire de la sélection anglaise aurait envie de découvrir de nouveaux horizons, ce qui n’a pas du tout laissé insensible un Paris Saint-Germain qui recherche désespérément un attaquant de pointe.

Voilà des années que personne ne s’est véritablement imposé à la pointe de l’attaque parisienne. Après Zlatan Ibrahimovic et Edinson Cavani c’est le désert et Luis Campos a bien l’intention de résoudre cet énorme problème du PSG, puisque depuis le début du mercato il a multiplié les pistes avec Victor Osimhen ou encore Dusan Vlahovic.





Mbappé - PSG : C’est terminé, la fin du feuilleton est révélée https://t.co/iffwlMrmDG pic.twitter.com/cJVi9ZytWi — le10sport (@le10sport) August 6, 2023

Harry Kane, le choix idéal pour le PSG ?

Il y a pourtant un nom qui semble obséder le PSG depuis très longtemps et il s’agit d’Harry Kane. Il faut dire que l’international anglais est l’une des grandes références mondiales au poste de numéro 9 et cet été, il a semblé pour la première fois ouvert à un départ de Tottenham. Mais comme souvent avec le club londonien les négociations sont dures et le président Daniel Levy a réclamé pas moins de 100M€ pour le lâcher.

Tottenham résiste