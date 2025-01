«Tout le monde est content» : Ce transfert qui fait jubiler l’ASSE

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Acteur majeur de la remontée du club en Ligue 1 la saison dernière, Irvin Cardona a fait son retour à l’ASSE lors de cette période de mercato hivernal, de nouveau en prêt en provenance d’Augsbourg. Un retour qui ne fait que des heureux chez les Verts et notamment leurs supporters, comme l’a confié le principal intéressé.

Les négociations ont été longues, mais Irvin Cardona a fini par faire son retour à l’ASSE. L’Espanyol Barcelone, où il a passé la première partie de saison, a accepté de rompre son prêt pour le laisser revenir chez les Verts. Augsbourg l’a ensuite prêté à l’AS Saint-Etienne jusqu’à la fin de la saison, avec une option d’achat de 3M€.

« Très fier de revenir ici »

« Déjà très fier de revenir ici. J'attendais ça, ça fait quelque temps maintenant. Ça fait quelques jours qu'on discutait avec le club, donc ça a pris du temps, mais je suis content d'être revenu », a confié Irvin Cardona au micro du Progrès, après avoir effectué sa première séance d'entraînement avec l’ASSE mardi matin. « C'était des discussions entre trois clubs. J'étais prêté en Espagne, mais voilà, ils ont réussi à se mettre d'accord malgré tout. Le plus important, c'est que je sois là, et que je puisse reprendre les entraînements rapidement avec le groupe. »

« Je suis le plus heureux d'être là »

« Ouais, ça m'a pas mal manqué. Déjà mes coéquipiers, les supporters, le stade, par rapport à ce qu'on a vécu l'année dernière, forcément, j'avais envie de revenir », a ajouté Irvin Cardona, qui a déjà une idée de ce qu’Eirik Horneland veut mettre en place. « Oui, on a parlé un petit peu. Je vais faire de la vidéo cet après-midi pour voir les principes qu'il met en place, même si j'ai regardé pratiquement tous les matchs depuis le début de la saison. Je sais déjà un petit peu comment l'équipe joue, mais on va aller perfectionner ça cet après-midi. » Enfin, l’attaquant de l’ASSE a conclu : « Comme je l'ai dit, je suis le plus heureux d'être là, avant eux je pense (les supporters). Je pense que tout le monde est content. »