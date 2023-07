Surprise, un transfert est totalement relancé au PSG

Axel Cornic

On attend toujours les premières recrues au Paris Saint-Germain, mais parallèlement, Luis Campos se concentre surtout sur les ventes. Car la liste des indésirables est très longue et certaines pistes pourraient bien se décanter dans les prochains jours. C’est le cas avec Renato Sanches, arrivé au PSG il y a un an et vraisemblablement destiné à poursuivre sa carrière en Serie A.

Le PSG n’a jamais eu la réputation d’un grand club vendeur, bien au contraire. Depuis le début du projet QSI les départs sont devenus extrêmement compliqués et quand ils se font, c’est souvent au détriment du club parisien, obligé de mettre la main à la poche.

C’est confirmé, Galtier a vécu l’enfer au PSG https://t.co/FBfBqKo1vt pic.twitter.com/LJQyrlGj7K — le10sport (@le10sport) July 4, 2023

Le PSG obligé de prendre en charge le salaire de Renato Sanches

Ce scénario pourrait se confirmer avec Renato Sanches, qui n’a pas du tout convaincu depuis son arrivée. D’après les informations de La Gazzetta dello Sport , l’AS Roma aimerait beaucoup décrocher le prêt du milieu de terrain portugais, mais seulement si le PSG prend en charge une grosse partie de son salaire.

La Roma sur le point de passer à la vitesse supérieure