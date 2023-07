Mercato : Mourinho prêt à sauver la mise au PSG ?

Thomas Bourseau

Entraîneur de la Roma, José Mourinho est proche de Luis Campos. C’est pourquoi après le dossier Georginio Wijnaldum de l’été dernier, Mourinho pourrait remettre ça avec Renato Sanches. De quoi faire les affaires du PSG.

Comme ce fut le cas l’été dernier, Luis Campos aurait prévu de mettre en place un loft au PSG dans lequel le conseiller football du club inclurait tous les indésirables dont il faudra se débarrasser avant la clôture du mercato dans le cadre de la saison prochaine.

Mourinho a donné un coup de main avec Wijnaldum…

Et à l’instar de l’été 2022, José Mourinho pourrait venir en aide au PSG. Certes, The Special One n’a pas débarqué au Paris Saint-Germain pour y remplacer Christophe Galtier. Néanmoins, l’entraîneur de la Roma avait permis à Luis Campos de se séparer de Georginio Wijnaldum grâce au prêt convenu avec le PSG pour la totalité de la saison qui vient de s’écouler.

Il quitte le PSG, le Qatar exulte https://t.co/JgH0rLG1gF pic.twitter.com/LENEQ10QwA — le10sport (@le10sport) July 1, 2023

…rebelote pour Renato Sanches ?

Et à en croire le journaliste italien Gianluca Di Marzio, le PSG serait susceptible d’une nouvelle fois compter sur José Mourinho en marge de son opération dégraissage estivale. En effet, la Roma s’intéresserait à Renato Sanches qui serait une alternative à Davide Frattesi. Un prêt avec option d’achat serait une possibilité.