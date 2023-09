Surprise, un transfert à 30M€ plombé par le PSG ?

Pierrick Levallet

La fin du mercato s'annonce mouvementée au PSG. Cherchant à boucler le transfert de Randal Kolo Muani, le club de la capitale veut également se séparer d'Hugo Ekitike alors que le marché ferme ses portes dans quelques heures. Par ailleurs, l'un des prétendants de l'attaquant de 21 ans serait revenu à la charge pour recruter l'ancien Rémois. Mais les conditions ne plairaient pas vraiment au PSG.

La fin du mercato s’emballe au PSG. Travaillant sur l’arrivée de Randal Kolo Muani, la direction parisienne veut aussi se séparer d’Hugo Ekitike cet été. L’attaquant de 21 ans n’est plus le bienvenu au PSG et a été invité à se trouver un nouveau club. L’ancien Rémois aurait l’embarras du choix pour son avenir. Et l’un de ses prétendants vient tout juste de revenir à la charge.

Crystal Palace revient à la charge pour Ekitike

D’après les informations de RMC Sport , Crystal Palace essayerait de convaincre Hugo Ekitike de venir en cette fin de mercato. Le pensionnaire de Premier League aurait d’ailleurs proposé un prêt assorti d’une option d’achat de 30M€ pour le buteur de 21 ans. De son côté, le club de la capitale privilégierait une vente sèche pour l’ancien Rémois et pourrait donc être amené à refuser l’offre anglaise. Les négociations se poursuivraient entre toutes les parties.

Francfort s'est pris un stop