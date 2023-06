Surprise, Mourinho veut une star du PSG

Axel Cornic

Un temps annoncé au Paris Saint-Germain, José Mourinho semble vouloir s’inscrire dans la durée à l’AS Roma et il préparerait déjà la saison prochaine. Il aurait en effet contacté un grand nom du club parisien afin de renforcer son effectif, avec Marco Verratti. Ce dernier ne serait pas intouchable et pourrait pour la première fois de sa carrière disputer la Serie A.

Arrivé au tout début du projet QSI, Marco Verratti fait désormais partie des meubles au PSG. Mais cette situation semble commencer à agacer en interne, surtout que l’Italien s’est montré décevant depuis quelques saisons, entre blessures à répétition et niveau de jeu bien en dessous de ses standards.

Le PSG prêt à vendre Verratti

Ainsi, Le Parisien nous a récemment appris que pour la première fois depuis 2012, Marco Verratti pourrait être vendu. Le milieu italien ne serait plus intouchable au PSG, alors qu’on se rappelle qu’en 2017 les dirigeants avaient tout fait pour l’empêcher de rejoindre le FC Barcelone. D’ailleurs, le quotidien a expliqué que la récente colère des supporters devant son domicile l’aurait profondément déçu, le poussant donc à envisager un départ.

Mourinho le veut à Rome

La solution pourrait venir d’Italie ! D’après les informations de Il Corriere della Sera , José Mourinho souhaiterait avoir Marco Verratti sous ses ordres du côté de l’AS Roma. Il l’aurait même appelé personnellement le joueur du PSG, pour le convaincre de revenir enfin en son pays natal, qu’il a quitté voilà plus de dix ans pour tenter l’aventure en France. Il pourrait notamment remplacer Georginio Wijnaldum, prêté par le PSG l’été dernier qui ne devrait finalement pas rester à Rome.

Un lien spécial avec Luis Campos ?