Surprise, le PSG va provoquer un transfert à 60M€ ?

Benjamin Labrousse

Le PSG va tenter de se renforcer à tous les postes cet été. L’attaque parisienne pourrait notamment accueillir un nouvel avant-centre en la personne de Victor Osimhen. Piste de longue date à Paris, l’avant-centre nigérian dispose d’une clause libératoire de 130M€, et s’apprête à quitter Naples. De son côté, le club italien lorgne déjà son remplaçant. Explications.

Le mercato estival du PSG promet d’être animé. Et pour cause, le club de la capitale souhaite poursuivre la refonte de son effectif, avec plusieurs recrues cet été. Malgré les 170M€ investis sur Randal Kolo Muani et Gonçalo Ramos en 2023, Paris pourrait de nouveau miser sur un avant-centre. Depuis plusieurs mois, la piste menant à Victor Osimhen semble avoir repris de l’ampleur du côté du PSG…

Mercato : Cette star du PSG ne va pas rejoindre Messi ! https://t.co/7BxogXPGYF pic.twitter.com/iHI35BmXIr — le10sport (@le10sport) May 16, 2024

Le PSG et Chelsea au coude-à-coude pour Victor Osimhen

Ayant prolongé son contrat à Naples le 1er janvier dernier, l’avant-centre de 25 ans dispose désormais d’une clause libératoire de 130M€. Pour le club italien, tout indique que Victor Osimhen dispute ses dernières minutes sous le maillot napolitain, lui qui est convoité par le PSG donc, mais également par Chelsea. D’après les dernières indiscrétions de CaughtOffside , le Nigérian est bien la priorité des Parisiens mais aussi des Blues en attaque cet été.

60M€ à lâcher pour le remplaçant d’Osimhen