Surprise au PSG, il lâche un indice sur son futur

Arthur Montagne

Discret sûr et en dehors du terrain, Danilo Pereira fait rarement parler de lui. Et pourtant, le Portugais s'impose comme un élément important au PSG et vient de disputer son 100e match en Rouge et Bleu à l'occasion de la venue de Toulouse au Parc des Princes. Et visiblement, il espère bien rester encore longtemps à Paris.

«On ne s’arrête pas ici»

« C’est symbolique, parce que 100 matchs c’est beaucoup. Alors c’est toujours symbolique, on est joueur pour jouer au foot. Quand on arrive à 100 matchs, c’est que l’on fait bien le travail alors on est heureux. Mais on ne s’arrête pas ici. Il faut continuer à travailler pour aller plus haut. Ce qu’on peut me souhaiter ? Beaucoup de titre, une Ligue des Champions. Je ne souhaite que du bon pour la famille PSG », lance le Portugais au micro de PSGtv , avant de poursuivre.

«Je pense que j’ai augmenté mon niveau»