Succession de Mbappé : Le PSG a trouvé la perle rare

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

En pleine progression sous le maillot parisien, Bradley Barcola devrait s'installer sur le côté gauche de l'attaque la saison prochaine. Une place précédemment occupée par un certain Kylian Mbappé, parti au Real Madrid. Ancien joueur du PSG, Javier Pastore n'a pas tari d'éloges à l'égard de l'ancien lyonnais, qui dispose de qualités rares.

Sans Kylian Mbappé, Bradley Barcola pourrait bien confirmer les attentes placées en lui la saison prochaine. Après un premier exercice prometteur, le jeune ailier du PSG devrait faire partie du dispositif mis en place par Luis Enrique aux côtés d’Ousmane Dembélé, mais aussi de Randal Kolo Muani ou de Gonçalo Ramos.

Pastore s'enflamme pour Barcola

Alors que les espoirs sont grands autour de Barcola, Javier Pastore a pris la parole pour saluer les qualités de l’international français. Lors d’un entretien accordé au média Le Carré, l’ancien joueur du PSG est impressionné par ses qualités offensives.

« Son dribble est impressionnant »

« Bradley Barcola, j’aime beaucoup. Son dribble est impressionnant. C’est un joueur qui n’a pas peur et qui essaye toutes les actions. Il va vers l’avant, il cherche les duels, mais s’il y a deux adversaires et qu’il sent qu’il va perdre le ballon, il le passe facilement. C’est une qualité innée que tu as ou que tu n’as pas. » a déclaré l’ancien international argentin.