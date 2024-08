Mercato : Le PSG exploite une grande faille pour ce transfert

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Le mercato estival s’anime pour le PSG, qui pourrait boucler un transfert surprenant. D’après la presse anglaise, le club parisien s’intéresse au défenseur de Chelsea Josh Acheampong. Également convoité par le Real Madrid, le jeune joueur né en 2006 pourrait quitter les Blues à cause de tensions en interne du côté du club londonien. Explication.

Le PSG a plus d’un tour dans son sac. A désormais un peu plus de trois semaines de la fin du mercato estival, le club de la capitale pourrait clairement réaliser plusieurs transferts importants. Mais les dirigeants parisiens continuent de penser à l’avenir, et pourraient également recruter des jeunes joueurs à fort potentiel.

Surprise, ce crack va déjà entrer dans l'histoire du PSG ? https://t.co/pQDtuYEVhH pic.twitter.com/Ix0R9Gh892 — le10sport (@le10sport) August 8, 2024

Le PSG lorgne Josh Acheampong

Ce jeudi, The Independent révèle ainsi qu’au même titre que le Real Madrid, le PSG est très intéressé par Josh Acheampong. Le joueur né en 2006 est un grand talent de l’Academy de Chelsea, et a effectué ses grands débuts en Premier League en mai dernier. Capable d’évoluer dans l’axe ou même à droite, le défenseur de 18 ans pourrait quitter les Blues cet été.

Tensions à Chelsea

Et ce pour une raison bien particulière. En effet, le média anglais révèle que le transfert de Conor Gallagher vers l’Atlético de Madrid a créé des secousses au niveau du centre de formation de Chelsea. Plusieurs clubs comme le PSG ou le Real Madrid y ont vu une belle opportunité de marché. Reste désormais à savoir si Paris bougera dans ce dossier...