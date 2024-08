Mercato - PSG : Un plan B révélé pour ce transfert à 60M€ ?

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce n’est pas un secret, depuis plusieurs semaines, le PSG et Manchester United discutent autour d’un potentiel transfert de Manuel Ugarte. Le milieu défensif uruguayen est évalué à 60M€ par le club parisien, mais du côté des Red Devils, on envisage déjà des alternatives au milieu de terrain, et l’une d’entre elles se nomme Sander Berge (Burnley).

D’ici la fin du mercato estival, le PSG devrait connaître du mouvement au sein de son effectif. Le club de la capitale pourrait accueillir de nouvelles recrues, mais également connaître certains départs. Comme révélé en exclusivité par le10sport.com le 8 juillet dernier, Manuel Ugarte est extrêmement convoité par Manchester United, qui a proposé 45M€ pour le recruter.

Pas d’accord entre le PSG et Manchester United

Un montant bien trop éloigné des attentes du PSG, qui correspondent davantage à une somme comprise entre 60M€ et 70M€. Paris et Manchester continuent donc d’échanger autour de cette possible opération. Mais en attendant, le club anglais ne dégraisse pas au niveau de son entrejeu, et pourrait donc manquer de fonds pour le transfert de Manuel Ugarte…

Sander Berge est dans le viseur des Red Devils

De ce fait, plusieurs pistes complémentaires ont été lancées par la cellule de recrutement de Manchester United. L’une d’entre elles mène notamment à Sander Berge, international Norvégien de 26 ans. Relégué avec Burnley la saison passée, ce dernier devrait coûter beaucoup moins cher que l’Uruguayen. Comme le révèle The Sun, Manchester United continue de travailler sur cette piste, et serait prêt à offrir un beau salaire à Berge.