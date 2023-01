Romeyer, Caïazzo… Des terribles révélations sur l'ASSE

Arnaud De Kanel

Au plus mal sportivement, l'ASSE n'y arrive pas non plus financièrement et les dirigeants cherchent à vendre le club depuis avril 2021. Plusieurs candidats se sont présentés à Roland Romeyer et Bernard Caïazzo, sans que cela n'aboutisse à un accord. Les deux hommes forts du club du Forez peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes.

L'ASSE connait une crise sans précédent. Lanterne rouge de Ligue 2 six mois après avoir été relégué, le club du Forez est en grand danger et une descente en National devient de plus en plus probable. Pour les joueurs et le staff, difficile de redresser la pente lorsqu'une sale ambiance règne au sein de l'institution. Roland Romeyer et Bernard Caïazzo veulent revendre le club mais ils sont complètement dépassés par les événements.

Romeyer-Caïazzo, le duo gourmand roi des manigances

Si Sainté va aussi mal, c'est en grande partie de la faute de ses deux dirigeants, Roland Romeyer et Bernard Caïazzo. Les deux hommes auraient pu boucler la vente du club cet été, mais ça a capoté de leur faute. D'après le journaliste Romain Molina, le duo est adepte de certaines manigances. Les deux dirigeants ont omis, volontairement, de dévoiler certains chiffres à David Blitzer, un homme d'affaires américain intéressé par le rachat. Ainsi, il avait transmis une offre, bien en deçà des attentes. Car en effet, le duo est déconnecté de la réalité sportive et financière du club et réclamerait une somme, dont le montant n'a pas filtré, bien supérieure à ce que vaut le club en raison de sa situation actuelle selon Romain Molina. Le journaliste n'a pas épargné les deux dirigeants.

Molina fracasse Romeyer et Caïazzo