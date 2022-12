Mercato - ASSE : C’est terminé pour la vente, Romeyer et Caïazzo ont pris une décision radicale

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

En avril 2021, Roland Romeyer et Bernard Caïazzo publiaient une lettre pour officialiser la vente prochaine de l'ASSE. Mais plus d'un an après, les deux hommes sont toujours en place, même si le second a pris du recul. Ce dossier est au point mort et la passation de pouvoirs aurait été repoussée. D'ailleurs, le président du Directoire est revenu aux affaires ces dernières semaines.

Les supporters de l'ASSE s'impatientent. Depuis avril 2021 et l'annonce de Roland Romeyer et Bernard Caïazzo, ils attendent l'arrivée de nouveaux investisseurs, capables de faire passer un cap au club stéphanois. Les abonnés voyaient d'un bon œil l'intérêt de David Blitzer, milliardaire américain prêt à investir à Saint-Étienne. Mais malgré des négociations poussées, les deux parties n'étaient pas parvenues à s'entendre.

Un dossier qui n'avance pas

Malgré cet échec, Roland Romeyer et Bernard Caïazzo avaient laissé entendre que le dossier de vente était toujours sur la table. « Dans quelque temps, nous annoncerons une nouvelle importante concernant l'avenir du club et le nôtre » avaient promis les deux dirigeants après la descente de l'ASSE en Ligue 2. Mais force est de constater que ce dossier est au point mort depuis plusieurs mois.

Un actionnaire minoritaire recherché ?

A tel point que plusieurs médias indiquent que la vente de l'ASSE est repoussée. L'Equipe a annoncé que Roland Romeyer et Bernard Caïazzo pourraient conserver leur poste pendant encore quelques années, même si le second s'est exilé à Dubaï. De son côté, But Football Club annonce, désormais, l'arrivée possible d'actionnaires minoritaires.

Romeyer de retour aux affaires

Signe que ce dossier n'est plus d'actualité, Roland Romeyer est, de nouveau, investi. Alors que l'ASSE est lanterne rouge de Ligue 2, le président du Directoire avait réuni Laurent Batlles et la direction sportive pour évoquer les difficultés de l'équipe. Une nouvelle descente pourrait être synonyme de catastrophe et pourrait repousser les derniers candidats.