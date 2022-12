Mercato : Romeyer et Caïazzo ont plombé la vente de l'ASSE, ces révélations hallucinantes

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Depuis avril 2021, le dossier sur la vente de l'ASSE n'avance pas. Ces derniers mois, plusieurs candidats se sont présentés à Roland Romeyer et Bernard Caïazzo, mais aucun accord n'a été signé. Le journaliste Romain Molina a dévoilé les raisons, et les deux dirigeants stéphanois en seraient, en grande partie, responsables. Explications.

Silence, l'ASSE coule. Défait par Annecy ce mardi (2-1), le club stéphanois est lanterne rouge de Ligue 2 et risque une nouvelle descente, qui pourrait lui être fatale. Car officiellement, l'ASSE reste en vente et nul doute qu'une nouvelle relégation pourrait refroidir de nombreux candidats. Aujourd'hui, ils ne seraient plus très nombreux à vouloir investir à Saint-Etienne, en raison de la situation sportive du club, mais aussi du comportement de Roland Romeyer et de Bernard Caïazzo.

Mercato - ASSE : Les trois prochaines recrues de Batlles déjà connues ? https://t.co/OQmLHrl7aW pic.twitter.com/0ITAj8laeK — le10sport (@le10sport) December 29, 2022

Les manigances de Romeyer et Caïazzo

Depuis avril 2021, les deux responsables de l'ASSE ont été contactés à de nombreuses reprises au sujet du possible rachat de l'ASSE. Mais les négociations ne sont jamais allées à leur terme. Dernièrement, c'est l'homme d'affaires américain David Blitzer, qui a fait connaissance avec les pratiques de Romeyer et Caïazzo. Selon le journaliste Romain Molina, l'opération a capoté, notamment car les deux dirigeants ont omis, volontairement, de dévoiler certains chiffres à l'investisseur. Irrité, Blitzer aurait transmis une offre, considérée comme insuffisante.

Un prix astronomique fixé par les responsables de l'ASSE ?

Car malgré le contexte sportif, Romeyer et Caïazzo continueraient de réclamer une somme astronomique dans ce dossier, en raison du passé prestigieux de la formation. Le prix n'a pas été dévoilé par Romain Molina, mais ne serait plus en adéquation avec la situation sportive de l'ASSE. Comme l'annonce le journaliste, les deux décideurs apparaissent comme déconnectés de la réalité.

En coulisses, Romeyer et Caïazzo se montrent rassurants