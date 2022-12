Mercato - PSG : Messi reçoit un nouveau message de Barcelone pour son avenir

Thibault Morlain

Alors que Marco Verratti vient de prolonger son contrat avec le PSG, les regards se tournent désormais vers Lionel Messi. Un accord de principe aurait été trouvé et l'Argentin pourrait signer à son retour de vacances, d'ici quelques jours. En attendant, l'avenir de Messi continue de faire énormément parler, notamment au FC Barcelone.

Comme le10sport.com vous l'a révélé, ça sent bon pour la prolongation de Lionel Messi. En fin de contrat, l'Argentin devrait continuer avec le PSG, alors qu'un accord de principe a été trouvé. Dommage pour le FC Barcelone, qui rêvait d'un retour de Messi.

« J'aimerais qu'il soit ici, mais... »

Ancien coéquipier de Lionel Messi au FC Barcelone, Sergi Roberto a été interrogé sur l'avenir de l'actuel joueur du PSG. Ainsi, dans un premier temps, pour La Vanguardia , l'Espagnol a confié : « Est-ce que j'aimerais rejouer avec Messi ? Clairement. J'aimerais qu'il soit ici, mais j'ai lu qu'il était proche de prolonger au PSG ».

Aller en MLS avec Messi ?