Mercato : Recalée par le PSG, une star tranche pour son transfert

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Alors que son départ en janvier semble inéluctable, Joao Felix ne rejoindra pas le PSG comme vous l'a révélé le10sport.com. L’avenir de l’international portugais se situe plutôt en Angleterre, où un club se détache pour sa signature à en croire la presse espagnole. Le principal intéressé s’imaginerait en effet sous le maillot de Manchester United pour la seconde partie de saison.

En froid avec Diego Simeone, Joao Felix semble destiné à quitter l’Atlético de Madrid cet hiver. La formation espagnole est cette fois-ci disposée à se séparer de l’attaquant recruté pour 127M€ à l’été 2019, et plusieurs pistes sont évoquées pour son avenir. D’après la presse espagnole, le PSG figurait en bonne position pour remporter la mise, mais le10sport.com vous a révélé en exclusivité que Luis Campos n’avait pas l’intention de se positionner sur son compatriote.

Joao Felix n’entre pas dans les plans du PSG

Comme révélé en exclusivité par le 10 Sport , Joao Felix n’intéresse pas le PSG. Le coéquipier de Cristiano Ronaldo ne correspond pas au profil de joueur recherché par Luis Campos et Christophe Galtier. Joao Felix devrait plutôt rejoindre la Premier League, où Manchester United et Arsenal sont à la lutte pour obtenir sa signature.

Mercato - PSG : La mise au point de Simeone sur João Félix https://t.co/YP1piyZLP2 pic.twitter.com/PC8bPVJWor — le10sport (@le10sport) December 28, 2022

Manchester United a la main