Rendez-vous programmé pour son départ du PSG

Thibault Morlain

Pour Zoumana Camara, actuel entraîneur des U19 du PSG, l’heure pourrait être venue pour enfin faire le grand saut et s’asseoir sur le banc d’une équipe A. Le technicien parisien a d’ailleurs la cote auprès de nombreuses formations, notamment en Ligue 2. Quid alors de l’avenir de Camara ? Le rendez-vous est pris avec la direction du PSG pour statuer sur un départ ou non.

Faisant du très bon travail sur le banc des U19 du PSG, Zoumana Camara a éveillé certaines convoitises. Pour l’entraîneur de 45 ans, le moment pourrait être venu de rejoindre une équipe pro. Comme le10sport.com a pu vous le révéler, Camara est notamment dans la short-list du Red Star qui doit remplacer Habib Beye. De même, ces dernières heures, il a été annoncé que l’entraîneur des U19 du PSG serait dans les petits papiers de Guingamp et qu’une rencontre serait prévue prochainement.



Mercato - PSG : Daniel Riolo annonce le transfert d’une star ! https://t.co/6tIsTKWalX pic.twitter.com/AN9kNsohLi — le10sport (@le10sport) May 20, 2024

« La suite ? On verra »

Interrogé par Le Parisien , Zoumana Camara a fait un point sur son avenir. L’entraîneur des U19 du PSG a alors expliqué : « La suite ? On verra. Pour l’instant, je suis concentré sur la fin du Championnat de France. S’il y a une annonce à faire, elle sera d’abord en interne. Je n’ai pas pour habitude de beaucoup parler dans la saison, j’aime bien me plonger dans mon travail. Après, quand on est entraîneur et il y a des articles pour valoriser notre travail, c’est toujours valorisant, mais je n’ai pas pour habitude de me mettre en avant. Surtout, je suis très redevable au club, ça, je ne l’oublie pas. Il me donne l’opportunité de travailler, de pouvoir rester ».

« On fera le point avec mes dirigeants, avec le club, dans le respect »