Real Madrid : Une star part au clash

Jean de Teyssière

L’été du Real Madrid est pour le moment parfait. Le club espagnol a enfin réussi à recruter Kylian Mbappé et Endrick sera présenté au Santiago-Bernabeu ce samedi. En attendant, le club madrilène commence déjà à préparer la saison 2025-2026 avec l’arrivée probable du latéral gauche canadien, Alphonso Davies. Ce dernier est même allé au clash avec son club pour arriver libre en juin prochain.

Ces dernières années, le Real Madrid est devenu un club réputé pour faire de bonnes affaires sur le mercato. Aurélien Tchouaméni, Eduardo Camavinga ou encore Jude Bellingham ont été de bonnes pioches. Les dirigeants madrilènes ont réussi le grand coup de l’été en signant Kylian Mbappé et pourraient à nouveau frapper fort la saison prochaine...

Alphonso Davies, bientôt madrilène ?

Ces derniers mois, Alphonso Davies et le Bayern Munich jouent l’un contre l’autre. L’international canadien semblait tantôt vouloir prolonger en Allemagne, tantôt rejoindre le Real Madrid l’année prochaine. Une offre de prolongation de contrat avec un salaire annuel de 14M€ lui aurait même été proposé. Mais devant l’hésitation du latéral gauche canadien, le Bayern Munich aurait décidé, selon AS, de retirer cette offre. Davies est plus que jamais partant vers le Real Madrid la saison prochaine, lui dont le contrat expire en juin 2025.

Le président du Bayern Munich clashe Davies

Visiblement, la situation d’Alphonso Davies agace au Bayern Munich. Dimanche dernier, le président bavarois, Uli Hoeness a taclé son joueur : « Nous lui avons dit très clairement que s'il ne renouvelle pas son contrat, nous le laisserons expirer. Il ne recevra plus d’argent. » Il s’est d’ailleurs permis une comparaison avec le jeune Lamine Yamal : « La façon dont Lamine Yamal a fait les choses, tant avec le pied gauche qu'avec le droit, j'aurais aimé la voir aussi chez Alphonso Davies... » L’ambiance promet d’être lourde entre Alphonso Davies et le Bayern Munich pour la dernière saison du Canadien en Allemagne...