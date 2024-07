Mbappé : Une réponse très attendue dévoilée par le Real Madrid

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

A 25 ans, Kylian Mbappé a enfin réalisé son rêve et le voilà joueur du Real Madrid. Le Français s’est donc engagé avec la Casa Blanca, rejoignant ainsi l’effectif de Carlo Ancelotti. L’Italien aurait d’ailleurs pour mission de trouver la solution pour aligner toutes ses stars offensives et régler la question de la position de Mbappé au Real Madrid. La question a alors été posée à l’entraîneur merengue qui en a dit plus sur le sujet.

Après 7 ans au PSG, Kylian Mbappé s’est envolé pour le Real Madrid. Une arrivée chez les Merengue qui est toutefois accompagnée de son lot de questions. L’une d’elles concerne notamment le poste où évoluera le Français sous les ordres de Carlo Ancelotti. Alors que Mbappé n’est pas le plus à l’aise quand il s’agit en tant que numéro 9, sa préférence pour le poste d’ailier gauche se heurte à la présence de Vinicius Jr, bien installé à cette position.

Succession de Mbappé : Un joueur veut ruiner les plans du PSG ! https://t.co/fvGg0WMeV6 pic.twitter.com/Lwqg0gv3RF — le10sport (@le10sport) July 25, 2024

« Je le vois jouer devant, et devant c’est très large »

Où jouera donc Kylian Mbappé sous le maillot du Real Madrid ? Alors que Carlo Ancelotti devra trouver la solution à ce problème, l’Italien a été interrogé sur ce sujet. En effet, à l’occasion du podcast de John Obi Mikel, l’entraîneur du Real Madrid s’est confié sur le positionnement de Mbappé, expliquant alors : « Où je vois jouer Mbappé ? Je le vois jouer devant, et devant c’est très large. L’attaque est très large, le terrain fait 68 mètres et les attaquants doivent couvrir cela ».

« La clé pour avoir un bon jeu offensif est la mobilité des joueurs »

« Si vous me demander où Vinicius a joué la saison dernière, il n’a pas joué ailier gauche. La clé pour avoir un bon jeu offensif est la mobilité des joueurs donc parfois, il peut jouer à gauche, parfois dans l’axe. Belliingham a parfois joué à gauche, parfois dans l’axe, parfois à droite. Rodrygo a régulièrement commencé à droit, parfois, pendant le match, je le voyais à gauche. C’est important, la mobilité et la qualité du joueur vont toujours décider », a ensuite poursuivi l’entraîneur du Real Madrid.