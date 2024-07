Real Madrid : A peine arrivé, Mbappé reçoit une invitation XXL !

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé est sans contestation possible l’une des plus grandes stars du football mondial. Le Real Madrid est parvenu à lui mettre la main dessus après des années de tentatives vaines… jusqu’à cet été. Et la star Vinicius Jr n’a pas perdu de temps en l’invitant en vacances à Rio de Janeiro avec d’autres joueurs clés de la Casa Blanca. Toutefois, Mbappé a dû décliner.

The Athletic a interrogé des sources proches du vestiaire, restées anonymes, qui n’ont pas dissimulé le fait que l’atmosphère n’a jamais été aussi bonne ces dernières années. Et même le vétéran et néo-retraité Toni Kroos faisait ce constat. « J’ai une relation personnelle avec beaucoup d’entre eux. La saison dernière n’a pas seulement été une réussite, nous avions aussi un excellent vestiaire. Je ne peux pas en dire autant de toutes les équipes pour lesquelles j’ai joué. Ce sont des gens avec qui je veux rester en contact ».

Mbappé invité par Vinicius Jr au Brésil comme les cadres du Real Madrid ?

D’ailleurs, sous l’impulsion de Vinicius Jr, plusieurs joueurs du Real Madrid passent même du temps ensemble pendant la coupure estivale. C’est encore le cas cet été à Rio de Janeiro, chez la star brésilienne où Eduardo Camavinga, Ferland Mendy, Eder Militao et Rodrygo Goes notamment pour prendre part à un évènement caritatif pour l’association de Vinicius Jr : Instituto Vini Jr dans laquelle plus d’1,3M€ a été investi l’année dernière pour venir en aide à plus de 3500 enfants. Kylian Mbappé était lui aussi invité selon The Athletic.

Mbappé a dû décliner

Kylian Mbappé n’a pas pu s’y rendre, à l’instar d’Endrick, car les présentations des deux recrues estivales du Real Madrid au Santiago Bernabeu. Ce qui a contrarié leurs plans puisqu’en outre il y avait toute la logistique de leur installation dans la capitale espagnole à prendre en compte. Finalement, Kylian Mbappé est parti en vacances de son côté, mais aura tout le temps nécessaire pour se rapprocher de Vinicius Jr et du reste de la famille madrilène dans les semaines à venir à son retour.